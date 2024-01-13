زينباور يعارض قرار مسؤولي الرجاء ويرفض فسخ عقد أحد اللاعبين

زينباور يعارض قرار مسؤولي الرجاء ويرفض فسخ عقد أحد اللاعبين

2024-01-13 / 12:03
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عارض الألماني جوزيف زينباور، مدرب الرجاء الرياضي قرار إدارة ناديه بفسخ عقد اللاعب زكرياء الوردي مع حلول مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي الوقت الذي كانت فيه إدارة الرجاء في طريقها لفسخ عقدها مع اللاعب زكرياء الوردي، تدخل المدرب جوزيف زينباور وطالب بالإبقاء على اللاعب خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

ويرغب زينباور في منح فرصة جديدة للاعب زكرياء الوردي خلال الشطر الثاني من بطولة هذا الموسم، خاصة وأن الرجاء الرياضي يعاني من خصاص على مستوى وسط الميدان.

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