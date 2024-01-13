بونو ينافس كورتوا وإديرسون على جائزة الأفضل في العالم قبل إنطلاق “الكان”

بونو ينافس كورتوا وإديرسون على جائزة الأفضل في العالم قبل إنطلاق “الكان”

2024-01-13 / 13:39
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يترقب العالم جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2023 في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل، الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد غد الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن.

وينتظر العالم جائزة أفضل لاعب بشغف خصوصا أن الحارس الدولي االمغربي ياسين بونو من بين المرشحين الثلاثة لنيل الجائزة، بجانب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي إديرسون مورايس، حارس مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتمنح الجائزة لأفضل حارس مرمى في فئة الرجال خلال الفترة من 19 دجنبر 2022 إلى 20 غشت 2023.

وسيتم الإعلان عن المتوج بالجائزة قبل أيام قليلة على مباراة المنتخب الوطني ضد تنزانيا في الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

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