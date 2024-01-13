دعوا غزة تعيش.. هكذا احتج الهولنديون بأحذية صغارهم ” صور”

طارق عبلا_هبة بريس

تفاعلا مع الحرب الطاحنة الدائرة بقطاع غزة وماخلفته من قتلى وجرحى معظمهم من الأطفال الأبرياء والنساء والمدنيين، وفي خضم التجاذبات السياسية ومحاولات أطراف عدة لنزع فتيل التوثر والعمل على تحقيق هدنة انسانية لإغاثة المنكوبين غذاء ودواء ومتطلبات الحياة اليومية، وانسجاما مع الأصوات الداعية لوقف هذه الحرب من خلال المسيرات والوقفات التي تشهدها معظم العواصم الدولية، كان للهولنديين ومعهم المهاجرين بهذا البلد الأوروبي، موقف آخر بتعبير أدق وأسمى من خلال ابتكار طرق حضارية للاحتجاج تحمل في طياتها رسائل عدة بعنوان ” دعوا غزة تعيش”.

وقد نظم المحتجون وقفات بالساحات العمومية هنا بامستردام، حيث اختاروا تعبيرا أدقا يختزل حجم المعاناة والآلام والمخاطر التي لحقت بالأطفال الصغار، حين افترشوا الأرض بأحذية أطفالهم وكأنهم بذلك يبعثون للعالم أجمع أجمل صورة معبرة لما بقي من آلة القتل الدائرة بقطاع غزة والتي خلقت آلاف القتلى معظمهم أطفال أبرياء..

وقد صدحت حناجر المحتجين بشعارات ببعد انساني، لعل العالم يلتقط إشاراتها ويعمل على وقف هذه المجازر التي لازالت تحصد يوميا العشرات من القتلى الأبرياء، حاملين يافظات ضمنوها عبارات ورسائل ببعد اخلاقي، داعين زعماء العالم وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدائمين لوقف هذه الحرب التي قد تطال في بعدها الاستراتيجي مناطق أخرى قد تتحول معها إلى بؤرة للتوثر مما قد يهدد الأمن والسلم الدوليين.

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