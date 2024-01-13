تفاصيل مشروع ضخم لربط 15 مطار في المغرب بشبكة السكك الحديدية

2024-01-13 / 11:42
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مشاريع عملاقة دخل فيها المغرب منذ إعلان الفيفا منح بلادنا شرف تنظيم بطولة كأس العالم رفقة البرتغال و إسبانيا لسنة 2030، حيث تعكف السلطات المغربية على تشييد و تحديث عدد من البنى التحتية و التجهيزات لتقديم صورة مشرفة عن المملكة.

و في هذا الصدد، كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤخرا عن مشروع طموح يهدف إلى دمج مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة في شبكة السكك الحديدية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المخطط الخماسي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027، والذي يهدف إلى مد الربط السككي إلى إجمالي 15 مطار دولي بالمغرب.

و تعتمد استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية على التعاون الوثيق مع مجالس الجماعات المحلية لتحسين خدمات النقل العمومي، في إطار الهدف المحدد و هو ربط المطارات بالمناطق الحضرية المحيطة بها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل واللوجستيك أفاد سابقا بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بدراسة استشرافية هيكلية بعنوان خطة السكك الحديدية 2040، وتنص هذه الخطة الطموحة على بناء 1300 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة عالية السرعة، بالإضافة إلى 3800 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التقليدية الجديدة، و البداية ستكون بربط 15 مطار في بلادنا بالسكك الحديدية.

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‫22 تعليقات

  1. يجب عليكم تعزيز وإصلاح البنيات التحتية والحد من البراريك المتزايد عددها يوما بعد يوم.

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