تفاصيل مشروع ضخم لربط 15 مطار في المغرب بشبكة السكك الحديدية

2024-01-13 / 11:42
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مشاريع عملاقة دخل فيها المغرب منذ إعلان الفيفا منح بلادنا شرف تنظيم بطولة كأس العالم رفقة البرتغال و إسبانيا لسنة 2030، حيث تعكف السلطات المغربية على تشييد و تحديث عدد من البنى التحتية و التجهيزات لتقديم صورة مشرفة عن المملكة.

و في هذا الصدد، كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤخرا عن مشروع طموح يهدف إلى دمج مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة في شبكة السكك الحديدية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المخطط الخماسي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027، والذي يهدف إلى مد الربط السككي إلى إجمالي 15 مطار دولي بالمغرب.

و تعتمد استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية على التعاون الوثيق مع مجالس الجماعات المحلية لتحسين خدمات النقل العمومي، في إطار الهدف المحدد و هو ربط المطارات بالمناطق الحضرية المحيطة بها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل واللوجستيك أفاد سابقا بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بدراسة استشرافية هيكلية بعنوان خطة السكك الحديدية 2040، وتنص هذه الخطة الطموحة على بناء 1300 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة عالية السرعة، بالإضافة إلى 3800 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التقليدية الجديدة، و البداية ستكون بربط 15 مطار في بلادنا بالسكك الحديدية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب: الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,08%

بنك المغرب: الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,08%

2024-01-13 / 14:03
Photo of بداية من مارس.. “العربية للطيران” تدشن خطوطا جوية بين تطوان و عدد من مدن أوروبا

بداية من مارس.. “العربية للطيران” تدشن خطوطا جوية بين…

2024-01-13 / 12:43
Photo of بالرياض.. المغرب يستعرض تجربته في قطاع التعدين

بالرياض.. المغرب يستعرض تجربته في قطاع التعدين

2024-01-13 / 11:28
Photo of احتياجات الأبناك من السيولة ترتفع إلى 107,1 مليار درهم

احتياجات الأبناك من السيولة ترتفع إلى 107,1 مليار درهم

2024-01-13 / 10:50
Photo of هل ترتفع أسعار المحروقات في المغرب بعد هجوم الحوثيين على ناقلات النفط؟

هل ترتفع أسعار المحروقات في المغرب بعد هجوم الحوثيين…

2024-01-13 / 10:33
Photo of صحيفة برتغالية: “المغرب.. بلد جدير باستكشاف كافة ربوعه”

صحيفة برتغالية: “المغرب.. بلد جدير باستكشاف كافة ربوعه”

2024-01-13 / 10:05
Photo of إدارة سجن عين السبع تفند ادعاءات استفادة سجناء من معاملة تفضيلية

إدارة سجن عين السبع تفند ادعاءات استفادة سجناء من…

2024-01-12 / 19:47
Photo of ميناء الناظور .. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري بنسبة 3 بالمائة

ميناء الناظور .. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد…

2024-01-12 / 18:54
Photo of مجموعة فنادق عالمية تفتتح أفخم فندق لها بالقارة الإفريقية في مراكش

مجموعة فنادق عالمية تفتتح أفخم فندق لها بالقارة الإفريقية…

2024-01-12 / 17:15
Photo of “إيكيا” تسحب منتوجا من الأسواق المغربية بسبب مخاطره على المستهلكين

“إيكيا” تسحب منتوجا من الأسواق المغربية بسبب مخاطره على…

2024-01-12 / 15:41

‫4 تعليقات

  2. المطارات لم يرلط ا حنى بخطوط النقل العمومي الحافلات والكيران التي لا تكلفة لها والتي تتطلب تحديد وقت يناسب للمسافرين وفق توقيت الطائرات

    رد

  3. القطار بين فاس ووجدة لا زال بدون كهرباء….ما هدا التحدي والهراء في استعمال وسائل الدولة في محور مربح لأصحاب البلاد…

    رد

  4. التعليقات كلها سلبية سوداوية هذا يبين ان اصحابها من جماعة الحيطيست يعني للي نهار والليل لاصقين في حيط دربهم ماعندهمش نفس للمقابلة مع الزمان يطلع رزقه من اكتافه بحال الرجال العز

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق