بداية من مارس.. “العربية للطيران” تدشن خطوطا جوية بين تطوان و عدد من مدن أوروبا

2024-01-13 / 12:43
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت “العربية للطيران” عن إطلاق خطوط جوية جديدة تربط بين مدينة تطوان و عدد من المدن الأوروبية.

و في هذا الصدد، أعلنت “العربية للطيران” فرع المغرب، المتخصصة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة، عن افتتاح رحلاتها انطلاقا من مطار رئيسي جديد بالمغرب.

و أشارت الشركة إلى أن الرحلات المباشرة الجديدة ستبدأ يوم 31 مارس 2024 انطلاقا من تطوان في المغرب، وستربط الزبناء بمجموعة من الوجهات الجديدة عبر أوروبا.

وأضافت الشركة أن برنامج الرحلات انطلاقا من مطار “تطوان – سانية الرمل” تشمل برشلونة، مالقة، بروكسل ومدريد.

و تأتي إضافة القاعدة الجديدة لتعزز شبكة وجهات الشركة، رافعة بذلك العدد الإجمالي للمطارات المغربية التي تطلق العربية رحلاتها منها إلى ستة، بما فيها الدار البيضاء والناظور ووجدة وفاس وطنجة.

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‫21 تعليقات

  1. منذ عام 2011 لم أسافر مطلقًا مع الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران من هولندا إلى المغرب بسبب مشاكلهم، فهم دائمًا يصلون متأخرين أو يتركون المسافرين في المطارات.

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