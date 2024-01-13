أمريكا تشن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن

2024-01-13 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

نفذت الولايات المتحدة المزيد من الضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن، وفقًا لمسؤول أمريكي، بعد يوم واحد من شن هجوم منسق متعدد الدول على ما يقرب من 30 موقعًا للحوثيين.

وكانت الضربات الإضافية التي تم تنفيذها فجر اليوم السبت أصغر بكثير في نطاقها من الليلة السابقة.

وقال المسؤول إنهم استهدفوا منشأة رادار يستخدمها الحوثيون، وفقاً لشبكة “سي إن إن”.

وأكد مسؤول من وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون) لشبكة “إن بي سي نيوز” أن الولايات المتحدة نفذت بعض الضربات من سفينة بحرية.

وكان الحوثيون قد أطلقوا صاروخا باليستيا واحدا على الأقل مضادا للسفن باتجاه سفينة تجارية في وقت سابق من يوم الجمعة.

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‫9 تعليقات

  4. اللهم انصر إخواننا في اليمن وفلسطين يارب احفظ الفلسطينين وسدد رميهم وكون لهم العون والسند والناصر والحافظ يا ارحم الراحمين..

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  9. هؤلاء الحوثيون شيعة ولاءهم لإيران وليس لليمن ككل شيعة المنطقة ينفذون أوامر إيران وتضحي بهم لتحقيق اهدافها…..سيدمرون بلادهم كما فعل شيعة لبنان والعراق وسوريا بدولهم خدمة لإيران

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