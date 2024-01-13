ولاية أمن طنجة تخصص استقبالا رمزيا لفائدة 21 طفلا وطفلة

2024-01-13 / 09:38
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هبة بريس

خصصت ولاية أمن طنجة، بناءَ على تعليمات المدير العام للأمن الوطني، استقبالا رمزيا على شرف 21 طفلا وطفلة ينتمون لجمعية نور الهدى للحكامة والأعمال الاجتماعية، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و14 سنة، والذين سبق أن عبروا عن رغبتهم في زيارة مقر ولاية أمن طنجة والاطلاع على مرافقها.

وقد تم تمكين هؤلاء الأطفال من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجيستيكية لولاية أمن طنجة، والاستفادة من شروحات قدمها لهم أطر من مختلف التخصصات الشرطية.

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تفاعلا مع طلبات تقدمت بها مختلف المؤسسات التعليمية والجمعيات المدنية للقيام بزيارات ميدانية لمختلف المرافق والمصالح الأمنية.

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‫8 تعليقات

  2. مودتي وتقديري لولاية أمن طنجة على تفاعلها مع الاطفال الصغار في زيارة مقر الشركة والاطلاع على مهامهم ..

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