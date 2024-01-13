هل ترتفع أسعار المحروقات في المغرب بعد هجوم الحوثيين على ناقلات النفط؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل الحوثيون هجماتهم على ناقلات النفط العالمية و على السفن التجارية الضخمة مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل عبر ضربات جوية استهدفت عددا من مواقع الحوثيين في اليمن.

هذا الأمر دفع شركات النقل البحري لتغيير مسارات سفنها العملاقة مما ضاعف من نفقاتها و بالتالي لجأت شركات النفط لرفع سعر بيع البرميل الواحد الذي وصل أسعارا قياسية.

و موازاة مع ذلك، ارتفعت أسعار المحروقات بعدد من الدول التي تستورد الغازوال و البنزين، مما جعل المهنيين في المغرب يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام وسط توقعات بارتفاع جديد لسعر بيع المحروقات ببلادنا و الذي قد يعود لما فوق 15 درهم.

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