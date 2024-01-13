هل ترتفع أسعار المحروقات في المغرب بعد هجوم الحوثيين على ناقلات النفط؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل الحوثيون هجماتهم على ناقلات النفط العالمية و على السفن التجارية الضخمة مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل عبر ضربات جوية استهدفت عددا من مواقع الحوثيين في اليمن.
هذا الأمر دفع شركات النقل البحري لتغيير مسارات سفنها العملاقة مما ضاعف من نفقاتها و بالتالي لجأت شركات النفط لرفع سعر بيع البرميل الواحد الذي وصل أسعارا قياسية.
و موازاة مع ذلك، ارتفعت أسعار المحروقات بعدد من الدول التي تستورد الغازوال و البنزين، مما جعل المهنيين في المغرب يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام وسط توقعات بارتفاع جديد لسعر بيع المحروقات ببلادنا و الذي قد يعود لما فوق 15 درهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
النفط ياتي من روسيا
أنا إذا كنتم ستحسبون علينا ثمن نقل الفوسفور الى الاحتلال الذي سيظرب به الفلسطينيين فذلك شيء اخر
هذه الحكومة تتربص بكل صغيرة وكبيرة لترفع أسعار المحروقات واش عمرها تبعات تغير سعر البرميل ياك من يوم ما ارتفعت فيه سعر المحروقات بستة دراهم لم ينزل السعر الا ببعض سنتيما
موضفي اخناتوش يسارعون لرفع اسعار المحروقات بمقالاتهم المبطنة
عندما أتى اخناتوش شفار لم ولن ينزل ثمن المحروقات
هههه نهار نزل فين كنتو كيشوفو غير من يطلع يا عجب
اتقوا الله. إن مقالاتكم أصبحت قرآنا لأرباب المحروقات. حرقتم جيوب الناس بكتاباتكم غير البريئة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هوى السعر البرميل منذ سنوات ولم نسمع الخبر وقصف الحوثيون الناقلات فأسرعتم في بإخبارنا بحجم الضرر.
هوى سعر البرميل منذ سنوات خلت ولم نسمع الخبر ولما قصف الحوثيون الناقلات سارعتم في تنظيم دقات قلوبنا لتسير و حجم الضرر
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