طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد نسبيا والذي سيكون مصحوبا بصقيع محلي فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية وذلك خلال الصباح والليل.
وستكون درجات حرارة النهار مرتفعة نسبيا بكل من وسط وجنوب البلاد وكذا بالسهول الأطلسية الشمالية.
وستتشكل كتل ضبابية محلية صباحا فوق السواحل الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، وليلا بالواجهة المتوسطية، مع تناثر غبار محليا بجنوب ووسط البلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل بين تزنيت وكلميم.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد، وما بين 03 و09 درجات بالريف وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 13 و19 درجة بالسواحل وبالجهات الغربية والجنوبية للأقاليم الصحراوية، فيما ستكون بين 05 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
وستكون درجات الحرارة خلال النهار، في ارتفاع بالسواحل الجنوبية وبالنصف الشمالي للبلاد.
أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
اللهم صبا نافعا يارب العالمين..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد..
المغرب يواجه أزمة الماء غير مسبوقة بسبب شح الأمطار..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
تضرر الاقتصاد والغطاء النباتي بسبب الجفاف..
بسبب ذنوبنا الكثيرة علينا الرجوع الى الله تعالى وإلزام الاستغفار والدعاء..
هل تظن بإقامة صلاة الاستسقاء بالمساجد او حتى الخروج بمسيرات مليونية بجميع شوارع البلد ستسقط الأمطار لا والله مادامت قلوب سوداوية وحمودة وفراغة من حب الله وتطبيق شرع الله والخوف من الله لا تظلم واترك من ظلمك للخالق ولا تاكل مال اليتيم ولا تشهد شهادة الزور والابتعاد عن الزنى عامة وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأغلق فمك عن النميمة والغيبة وقدف المحصنات وووو حينها رب العباد سيغيث عباده لأنه رحيم و رؤوف بعباده.