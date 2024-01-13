طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد نسبيا والذي سيكون مصحوبا بصقيع محلي فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية وذلك خلال الصباح والليل.

وستكون درجات حرارة النهار مرتفعة نسبيا بكل من وسط وجنوب البلاد وكذا بالسهول الأطلسية الشمالية.

وستتشكل كتل ضبابية محلية صباحا فوق السواحل الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، وليلا بالواجهة المتوسطية، مع تناثر غبار محليا بجنوب ووسط البلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل بين تزنيت وكلميم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد، وما بين 03 و09 درجات بالريف وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 13 و19 درجة بالسواحل وبالجهات الغربية والجنوبية للأقاليم الصحراوية، فيما ستكون بين 05 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، في ارتفاع بالسواحل الجنوبية وبالنصف الشمالي للبلاد.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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