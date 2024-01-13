احتفال برأس السنة الأمازيغية…ندوة حول المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي

مقالات ذات صلة
لحظة نشوب حريق مهول بحافلة لنقل المسافرين في ظروف…
2024-01-13 / 01:52
أخنوش يتذوق تاكلا / العصيدة/ بأكادير أوفلا، ويشدد على…
2024-01-13 / 01:05
حكوزة ,, طقوس للاحتفال برأس السنة الأمازيغية بافران و…
2024-01-12 / 22:25
أستاد التانوي التأهيلي يجهل أسباب التوقيف عن العمل و…
2024-01-12 / 21:11
السحيمي : فوجئنا بالتوقيفات و الاقتطاعات و سنخوض معارك…
2024-01-12 / 21:03
منيب : توقيف الاساتذة والاقتطاع من الاجور خارج عن…
2024-01-12 / 21:02
معلومة من هبة بريس : الدعم المباشر للسكن
2024-01-12 / 20:26