غوتيريش

“غوتيريش” يدعو إلى عدم التصعيد في البحر الأحمر

2024-01-12 / 23:46
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هبة بريس _ وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الوضع أكثر مما هو عليه في البحر الأحمر، وذلك عقب الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا أمس على الحوثيين، ردا على هجماتهم على السفن التجارية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان تلاه المتحدث باسمه خلال إحاطة صحفية اليوم الجمعة بنيويورك، إلى تحقيق من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر وبشكل عام.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أمس الخميس، في بيان، أن الإجراء “الدفاعي” الأمريكي البريطاني جاء ردا على الهجمات غير المسبوقة التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن الدولية في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، جدد المسؤول الأممي التأكيد على أن الهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر غير مقبولة، “إذ تهدد سلامة وأمن سلاسل الإمداد الدولية وتخلف تأثيرا سلبيا على الوضع الاقتصادي والإنساني في أنحاء العالم”.

ودعا، في هذا الإطار، إلى الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن الذي يطالب فيه المتمردين الحوثيين بوضع حد لهذه الهجمات.

وأكد القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة واليابان، وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 15 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر، ومنها 8 في المائة من تجارة الحبوب، و12 بالمائة من تجارة النفط البحري، و8 بالمائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

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