الركراكي يبرمج حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في سان بيدرو

الركراكي يبرمج حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في سان بيدرو

2024-01-12 / 18:16
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برمج الناخب الوطني وليد الركراكي حصة تدريبية للنخبة الوطنية مفتوحة أمام وسائل الاعلام لمدة ربع ساعة الأولى، وذلك يوم غد السبت، بداية من الساعة الرابعة وخمسة و أربعون دقيقة على أرضية ملعب اوكست دونيس بمدينة سان بيدرو.

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستنطلق يوم غد رسميا بملاعب كوت ديفوار، وستمتد إلى غاية 11 فبراير 2024.

وأجرى المنتخب الوطني مباراة تحضيرية أمس الخميس حقق خلالها الفوز على سيراليون بثلاثة أهداف لواحد.

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