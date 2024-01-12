قطر تفوز على لبنان في افتتاح كأس أمم آسيا

قطر تفوز على لبنان في افتتاح كأس أمم آسيا

2024-01-12 / 19:29
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تخطى منتخب قطر حامل اللقب ومستضيف البطولة، منتخب لبنان بنتيجة (3-0) في افتتاح كأس آسيا قطر 2023 على ستاد لوسيل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

سجل الهدف الأول أكرم عفيف في الدقيقة 45 بعد تمريرة من المعز علي.

وأضاف المعز بنفسه الهدف الثاني عندما ارتقى برأسه لكرة محمد وعد المرفوعة بدقة 56.

وقبل النهاية بقليل، أضاف عفيف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له شخصياً بمجهود فردي مميز 90+6.

وبات المعز علي على بعد 4 أهداف من معادل الإيراني علي دائي الهداف التاريخي للبطولة بـ14 هدفاً

وجمعت المباراة الافتتاحية منتخبين عربيين للمرة الرابعة بعد نسخ 1980، 1984 و2019

وهذا ثامن لقاء بين قطر ولبنان في المباريات الدولية (فاز العنابي بـ7 وانتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل

كما أنها ثاني مواجهة في كأس آسيا بين المنتخبين بعد فوز قطر 2-0 في كأس آسيا 2019.

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