الركراكي: اللاعبون متحمسون.. وهذا ما استفدناه من ودية سيراليون

أكد الناخب الوطني وليد الركراكي جاهزية المنتخب الوطني للدفاع عن حظوظه في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

وقال الركراكي في تصريح للموقع الرسمي لجامعة الكرة: “اللاعبون متحمسون للمنافسة على اللقب، ونحن ندرك جميعا حجم الضغط الذي يوجد علينا، لذلك نتعايش مع كل العوامل، ونعلم أن هناك جمهورا كبيرا خلفنا”.

وأضاف: “ودية سيراليون حققنا فيها الأهم وهو الفوز، كما خرجنا منها بدون إصابات، وقد كانت ودية مهمة بالنسبة لنا، إذ حاولنا تطبيق بعض الأمور الفنية ووضع أنفسنا في وضعيات صعبة”.

وتابع: “الأجواء هنا مثالية، والجامعة وفرت لنا جميع الظروف، ونحن راضون على كل ظروف الإقامة، والكل يقوم بعمله على أكمل وجه”.

وزاد قائلا: “قدومنا المبكر إلى ساحل العاج جعلنا نكسب 3 أيام إضافية هنا، من أجل التأقلم والتعود على الأجواء التي ستجرى فيها المباريات”.

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