الركراكي: اللاعبون متحمسون.. وهذا ما استفدناه من ودية سيراليون

الركراكي: اللاعبون متحمسون.. وهذا ما استفدناه من ودية سيراليون

2024-01-12 / 20:21
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أكد الناخب الوطني وليد الركراكي جاهزية المنتخب الوطني للدفاع عن حظوظه في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

وقال الركراكي في تصريح للموقع الرسمي لجامعة الكرة: “اللاعبون متحمسون للمنافسة على اللقب، ونحن ندرك جميعا حجم الضغط الذي يوجد علينا، لذلك نتعايش مع كل العوامل، ونعلم أن هناك جمهورا كبيرا خلفنا”.

وأضاف: “ودية سيراليون حققنا فيها الأهم وهو الفوز، كما خرجنا منها بدون إصابات، وقد كانت ودية مهمة بالنسبة لنا، إذ حاولنا تطبيق بعض الأمور الفنية ووضع أنفسنا في وضعيات صعبة”.

وتابع: “الأجواء هنا مثالية، والجامعة وفرت لنا جميع الظروف، ونحن راضون على كل ظروف الإقامة، والكل يقوم بعمله على أكمل وجه”.

وزاد قائلا: “قدومنا المبكر إلى ساحل العاج جعلنا نكسب 3 أيام إضافية هنا، من أجل التأقلم والتعود على الأجواء التي ستجرى فيها المباريات”.

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