منتخب الشابات ينهي تحضيراته لمواجهة إثيوبيا في تصفيات المونديال

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، اليوم الجمعة 12 يناير 2024 بملعب العبدي بالجديدة، آخر حصة تدريبية قبل لقاء نظيره الإثيوبي لحساب ذهاب الدور الرابع و الأخير من إقصائيات المنطقة الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم كولومبيا 2024.

وخلال هذه الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي 60 دقيقة، ركز المدرب ستيفان نادو على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل هذه المواجهة، التي ستجرى غدا السبت 13 يناير 2024 على الساعة الرابعة عصرا بملعب العبدي .

إلى ذلك، تم تعيين طاقم تحكيمي من أوغندا بقيادة شميرة نبدا بمساعدة إليزابيت ناسولو (الحكمة المساعدة الأولى) و جاين ماطونيل (الحكمة المساعدة الثانية) و دينا مرونغي (الحكمة الرابعة).

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