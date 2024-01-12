ست قارات و45 دولة و120 مدينة تعلن السبت تضامنها مع فلسطين

هبة بريس _ وكالات

تشهد قارات العالم و120 مدينة وعاصمة في 45 دولة، يوم السبت 13 كانون الثاني/يناير أكبر تظاهرات احتجاجية في العالم على استمرار الحرب في غزة.

ويتوقع المنظمون مشاركة حشد كبير في التظاهرة الاحتجاجية السابعة التي تجري في لندن منذ بداية العدوان على غزة. وأصدر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بيانا قال فيه إنه وبموازاة مع جلسات محكمة العدل الدولية للاستماع للتهم الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة، ما يشير إلى تحول عالمي كبير في مواجهة الاحتلال.

ومن المتوقع أن تبدأ فعاليات المسيرة العالمية لنصرة فلسطين في لندن يوم السبت، بوصفها حدثا محوريا ضمن إطار يوم التضامن العالمي من أجل غزة في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الفعالية الكبرى بتنظيم من حملة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا. وقد اتحدت هذه المنظمات تحت راية موحدة لدعم القضية الفلسطينية

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