طنجة..سيدة تضع حدا لحياتها بطريقة مأساوية
هبة بريس – مكتب طنجة
وضعت سيدة ، اليوم الجمعة، حدا لحياتها بطريقة مأساوية بعد رمي نفسها من الطابق السابع لاحدى الاقامات السكنية الواقعة بمنطقة “النجمة” وسط مدينة طنجة .
وقالت مصادر الموقع، إن الهالكة البالغة من العمر 37 سنة، تنحدر من الديار الفرنسية ، لقيت مصرعها بعين المكان متأثرة بقوة ارتطامها بالأرض ، حيث رجحت مصادر أن تكون دوافع الانتحار مرتبطة باضطرابات نفسية كانت تعاني منها قيد حياتها .
وقد جرى نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات “الدوق طوفار” بطنجة في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالكة على وضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأساوية .
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارحمها واغفر لها
Llah yahfad wsf hadchy mangolo
Ya rebbi salama chno welina kanchofo
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهما واغفر لها يآرب العالمين..
نسأل الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة..
الموت واحدة والأسباب متعددة..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان..
لا يقولون سبب ممكن حب ممكن نصب لي هو أصبح في مغرب بكثرة وللأسف. ألله يرحمها مسكينة.
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحمها واغفر لها وارزق اهلها الصبر والسلوان.لنأخذ العبرة من هذا الحدث يااهلنا و احبابنا .لنتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا بقوة كل من موقعه
ولا نسعى وراء التفاهات و الاحلام والخزعبلات والاساطير حتى نفقد البوصلة ونصبح في حرب مع ذواتنا و تسود الدنيا في اعيننا ثم لا يتبقى امامنا الا الانتحار هروبا من انفسنا…ليس لهذا خلقنا الله سبحانه… اللهم اهدنا جميعا.