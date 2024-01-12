طنجة..سيدة تضع حدا لحياتها بطريقة مأساوية

2024-01-12 / 20:35
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هبة بريس – مكتب طنجة

وضعت سيدة ، اليوم الجمعة، حدا لحياتها بطريقة مأساوية بعد رمي نفسها من الطابق السابع لاحدى الاقامات السكنية الواقعة بمنطقة “النجمة” وسط مدينة طنجة .

وقالت مصادر الموقع، إن الهالكة البالغة من العمر 37 سنة، تنحدر من الديار الفرنسية ، لقيت مصرعها بعين المكان متأثرة بقوة ارتطامها بالأرض ، حيث رجحت مصادر أن تكون دوافع الانتحار مرتبطة باضطرابات نفسية كانت تعاني منها قيد حياتها .

وقد جرى نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات “الدوق طوفار” بطنجة في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالكة على وضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأساوية .

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‫10 تعليقات

  9. لا يقولون سبب ممكن حب ممكن نصب لي هو أصبح في مغرب بكثرة وللأسف. ألله يرحمها مسكينة.

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  10. انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحمها واغفر لها وارزق اهلها الصبر والسلوان.لنأخذ العبرة من هذا الحدث يااهلنا و احبابنا .لنتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا بقوة كل من موقعه
    ولا نسعى وراء التفاهات و الاحلام والخزعبلات والاساطير حتى نفقد البوصلة ونصبح في حرب مع ذواتنا و تسود الدنيا في اعيننا ثم لا يتبقى امامنا الا الانتحار هروبا من انفسنا…ليس لهذا خلقنا الله سبحانه… اللهم اهدنا جميعا.

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