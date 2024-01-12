طنجة..سيدة تضع حدا لحياتها بطريقة مأساوية

هبة بريس – مكتب طنجة

وضعت سيدة ، اليوم الجمعة، حدا لحياتها بطريقة مأساوية بعد رمي نفسها من الطابق السابع لاحدى الاقامات السكنية الواقعة بمنطقة “النجمة” وسط مدينة طنجة .

وقالت مصادر الموقع، إن الهالكة البالغة من العمر 37 سنة، تنحدر من الديار الفرنسية ، لقيت مصرعها بعين المكان متأثرة بقوة ارتطامها بالأرض ، حيث رجحت مصادر أن تكون دوافع الانتحار مرتبطة باضطرابات نفسية كانت تعاني منها قيد حياتها .

وقد جرى نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات “الدوق طوفار” بطنجة في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالكة على وضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأساوية .

.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp