“الديستي ” بأولاد تايمة تطيح بالفقيه ” مول السماوي”

2024-01-12 / 20:23
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هبة بريس _ الرباط

علم. أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير تمكنت زوال اليوم الجمعة بتوقيف الفقيه المعروف ب “مول السماوي”، الذي ظهر في فيديو و هو يقوم بسرقة مبلغ محترم لمستخدمة بأحد المحلات لبيع النظارات بأولاد تايمة, و ذلك وفقا لمعلومات دقيقة وفرتها عناصر الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بأولاد تايمة.

وقالت مصادر الموقع ان المتهم يستخدم “طريقة السماوي” للإطاحة بضحاياه، و ذلك بعمليات متفرقة عبر مخلتف مدن جهة سوس ماسة.

و سيتم إخضاع الموقوف للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات قيام المشتبه فيه لهذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون

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تعليق واحد

  1. هذا لا يسمى فقيها، ولا تنسبو عمل مشعوذ الى الفقهاء. لان اسم الفقيه مصطلح نقي ومرتبة علمية عالية قال تعالى ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين).

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