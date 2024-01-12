افتتاح السنة القضائية الجديدة الاثنين المقبل

2024-01-12 / 20:09
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هبة بريس ,_ الرباط

بإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، وذلك يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس بالرباط.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة، أن افتتاح هذه السنة يأتي تنفيذا للمادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تعتبر تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.

كما تشكل، حسب البلاغ، فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية، التي يجري تنزيلها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لدستور وقوانين المملكة، والتي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في دولة الحق والقانون.

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‫12 تعليقات

  1. هل قضية دنيا بطما وسعيدة شرف تعتبر القضايا السنة الجديدة أم في السنة الماضية ههه ???عند افتتاحها يوم الاثنين المقبل هههه

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  3. يجب أن تكون هناك قاعدة تسمى المصداقية والشفافية والنزاهة وروح المسؤولية التي تدافع عن العدل والمساواة في المغرب .

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  4. كل ما نريد ويهمنا نحن الشعب المغربي أن كل واحد من المواطن يأخذ حقه في المحكمة بالعدل والإنصاف …

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  9. حفظ الله ملكنا الغالي علينا وعلى الشعب المغربي عامة الله ينصرو على الدوام منذ ولادتنا شعارنا الله الوطن الملك وثقتنا دايما وأبدا في ملكنا الهمام حان الوقت لمرتكبي الفساد ونهب حقوق الإنسان ولا أنسى سي عبدالنبوي الرجل الشهم بنزاته وإخلاصه وكذالك سي الحسن الداكي والله لا يضيع كل من أحسن عملا

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  12. كل النجاح والتوفيق لقضاء عادل ومنصف يحمي جمبع حقوق المواطنين بدون استثناء ويزهق الباطل ..

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