افتتاح السنة القضائية الجديدة الاثنين المقبل

هبة بريس ,_ الرباط

بإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، وذلك يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس بالرباط.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة، أن افتتاح هذه السنة يأتي تنفيذا للمادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تعتبر تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.

كما تشكل، حسب البلاغ، فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية، التي يجري تنزيلها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لدستور وقوانين المملكة، والتي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في دولة الحق والقانون.

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