وزارة الأوقاف تعلن تاريخ فاتح شهر رجب 1445 هـ
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1445 هـ هو يوم غد السبت 13 يناير 2024 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1445 هـ موافق 12 يناير 2024م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :
” تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1445 هـ، بعد مغـرب يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1445 هـ موافق 12 يناير 2024م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه، فإن فاتح شهر رجب هو يوم غد السبت 13 يناير 2024 م.
أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميـع مجيب”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
اهل علينا هذآ الشهر الكريم بالركات على الشعب المغربي كافة وعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه.
اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا شهر رمضان الكريم جميع الأمة الإسلامية العربية أينما كانوا بالصحة والراحة والرزق الواسع إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
اهل هذا الشهر الكريم على جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالخير واليمن والبركة وسائر المسلمين والمسلمات في كل بقاع العالم يارب .
كان رسول الله صلى عليه وسلم يستقبل شهر رجب بالدعاء والطاعات إذا دخل شهر رجب يقول صلى الله عليه وسلم (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ) اللهم امين
اللهم ادخله علينا وعلى أبنائنا وبناتنا واعائلتنا وأحبائنا واصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يارب بالصحة والعافية والرزق الواسع من حيث لا نحتسب يارب .
اللهم ادخله علينا بنزول الأمطار النافعة ولا تحرمنا من طاعتك يارب واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يارب