وزارة الأوقاف تعلن تاريخ فاتح شهر رجب 1445 هـ

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1445 هـ هو يوم غد السبت 13 يناير 2024 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1445 هـ موافق 12 يناير 2024م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

” تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1445 هـ، بعد مغـرب يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1445 هـ موافق 12 يناير 2024م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر رجب هو يوم غد السبت 13 يناير 2024 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميـع مجيب”.

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