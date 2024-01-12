إدارة سجن عين السبع تفند ادعاءات استفادة سجناء من معاملة تفضيلية

هبة بريس _ الرباط

فندت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 الإدعاءات المنشورة بخصوص استفادة السجين (ع.ب)، وسجينين آخرين من معاملة تفضيلية ، مؤكدة أنه يتم التعامل مع هؤلاء السجناء وفقا للقانون.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته هذه المؤسسة السجنية ، اليوم الجمعة، ردا على ادعاءات منشورة ببعض المواقع الإلكترونية مفادها أن السجين (ع.ب)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، “تم نقله قبل أسبوع إلى المستشفى الخارجي لعرضه على طبيب لمتابعة وضعه الصحي تحت حراسة أمنية مشددة مخافة تعريض نفسه للخطر، وأن هذا السجين وسجينين آخرين أحدهما متابع في نفس القضية (س.ن) وآخر في قضية أخرى (م.م) يتمتعون بمعاملة تفضيلية، وأن هذا السجين الثالث سبق أن أجريت له عملية جراحية تم على إثرها بتر أحد أصابع رجليه بسبب مضاعفات مرض مزمن، بالإضافة إلى مزاعم أخرى”.

وأكدت المؤسسة السجنية أنه “لم يسبق إخراج السجين (ع.ب) إلى المستشفى الخارجي، فوضعه الصحي عادي. كما لم يسبق للسجين (م.م) الخضوع لأية عملية جراحية، وما نُشر بهذا الشأن هو مجرد ادعاء باطل”.

وأضافت ” أما بخصوص جمع هؤلاء السجناء جميعا في جناح واحد واستفادتهم من معاملة تفضيلية، فهي كذلك مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، إذ يتم التعامل معهم وفقا للقانون”.

وأشار البيان إلى أن إدارة المؤسسة إذ تستنكر “نشر مثل هذه الادعاءات دون التأكد منها وتحذر من التمادي في ذلك، فإنها تحتفظ بالحق في متابعة المواقع وكذا الأشخاص المسؤولين عن نشر مثل هذه الافتراءات لدى السلطة القضائية المختصة”.

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