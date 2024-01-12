تألق جديد للقفطان المغربي بأبيدجان
بدعوة من المكتب الوطني المغربي للسياحة، شاركت المصممة العالمية فاطيم الفيلالي الإدريسي يوم …. في حفل… قدمت خلاله أكثر من عشرين إبداعًا للقفطان المغربي تحت شعار “المغرب مملكة الأنوار”.
وقد استطاعت المصممة المغربية أن تجذب اهتمام وأنظار الحضور العريض لهذا الحفل من خلال التصاميم المبدعة التي تنهل من الأصالة المغربية بتفاصيلها الجمالية لونًا وحرفة وذوقًا. لقد أبدعت المصممة المغربية فاطيم في تحويل أثواب وأقمشة نبيلة مثل “الخريب ” و”البهجة” المتجدرة في التراث المغربي إلى لوحات فنية تنهل من تاريخ المغرب ومستوحاة من تراث المدن المغربية، فتجد قفاطين تجسد روح الصحراء المغربية وتجد أخرى تجسد تراث الريف وأخرى تنقلك إلى تراث مناطق الحوز وهكذا تنقلك المصممة من منطقة مغربية إلى أخرى من خلال هذه التصآميم، ثم تزين تلك اللوحات الفنية بمجوهرات تعود لأكثر من 80 عامًا تحمل معها قصصًا جميلة من تاريخ المغرب الممتد لقرون عديدة.
تنقل فاطيم في هذا الحفل رسالة قوية بأن التراث المغربي لا يزال حيًّا ومستمرًا في التأثير على الموضة العالمية. ومن خلال تصاميمها، تعكس فاطيم رؤيةً فريدةً للأناقة المغربية المعاصرة، التي تجمع بين الأصالة والحداثة بشكل مبتكر ومدهش.
بالنسبة للمصممة المغربية فاطيم، أصبح القفطان المغربي يحمل في طياته ثروة ثقافية غنية للمغرب ونحن مسؤولون عن نقلها وتعريف العالم بها بكل حمولاتها الفنية والجمالية والثقافية.
وهو ما عبرت عنه فاطم الفيلالي الإدريسي المدعوة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال هذا الحفل حيث قالت : “إنه لشرف لي أن أمثل المغرب في هذا الحدث الإفريقي الكبير، خاصة أن هذا الحفل يتزامن مع حدث إفريقي رياضي مهم. و من الواجب أن نعترف بالدور الكبير الذي لعبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الحفاظ على التراث المغربي بكل أنواعه وأصنافه وتعزيزه على المستوى العالمي، ودعمه القوي لنا كمغاربة للحفاظ على تاريخ المغرب وثروته الثقافية”.
كما أكدت على أهمية التعاون بين مصممي الأزياء والمؤسسات الوطنية في تعزيز الثقافة والسياحة، وهو ما يمكن أن يساهم في إثراء صورة المغرب على المستوى الدولي.
تتجدر الإشارة إلى أن فاطم الفيلالي الإدريسي من خلال مشاركتها في هذا الحدث بإطلالاتها الصيفية العشرين، لا تسلط الضوء فقط على موهبتها كمصممة أزياء، بل أيضًا على دورها كسفيرة ثقافية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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” لبسة الجوهر أو اللبسة الفاسية : زي تقليدي لا يغيب عن الأعراس الفاسية ” عادات وتقاليد: انتشرت مقولة شعبية خلال العهد السعدي تقول: “إن المسيحيين ينفقون أموالهم في الخصام، واليهود ينفقونها في العيد، أما المسلمون فينفقون أموالهم في الأعراس”. انتهي حكم السعديين منذ ثلاثة قرون ونصف، لكن هاته المقولة مازالت قائمة، أو بالأحرى بقيت قائمة إلى عهد قريب. فمظاهر الاحتفال البهيجة والباذخة كانت مادة دسمة للمستشرقين بالقرن التاسع عشر، وللمستعمرين خلال القرن الماضي. عند الكلام عن العرس المغربي فأنت تتحدث عن حضارة كاملة تراكمت، وعن عادات وتقاليد تتكامل في ما بينها، لذلك فالصفحات تضيق والأقلام لا تكفي عند الحديث عن حدث كهذا. فالعرس الفاسي لوحده كتب فيه الباحثون كتباً كثيرة، فما بالك بالتطاوني، الوجدي، والصويري والصحراوي. إن الغرض من هذا المقال ليس الحديث عن العرس الفاسي، بل عن شيء مهم وسط هذا الاحتفال البهيج، خاصة عن جزء منه يسمى “الدورة د الميدة”. إنها “الكسوة د الجوهر” المعروفة خارج أسوار المدينة “باللبسة الفاسية” التي تصر معظم عرائس المغرب الأقصى على أن تبرزن بها رغم ثقلها. لكسوة د الجوهر لباس متميز شبهه “لوتورنو” بتمثال العذراء الذي يطاف به في الاحتفالات الخاصة بها بالدول المسيحية، وهذا اللباس الخاص يرافق العرائس الفاسيات في الدورة على الميدة وأثناء طقس الرهينة والتعشاق. ومن وصايا النكافات الفاسيات أن التبسم أو الضحك ممنوع أثناء هاته الطقوس حتى لا تراها عائلة الزوج “خفيفة” وهي في اللباس “الثقيل”. تتكون “الكسوة د الجوهر” من “قفطان ضو الصباح” يشد على خصره حزام فاسي، يشبه حزام صاحبات الحضرة الشفشاونية، وذلك حتى لا يتأثر ظهر العروس من كل الثقل القادم، فوقه القفطان الفاسي المشهور “الخريب” الذي كان من اختصاص مصانع بن شريف. وهذا القفطان يتميز بألوانه وأشكاله، كما يعرف بجودة ثوبه الذي يبقى بجودة عالية لقرون عديدة. وما قفاطين الخريب بالمتاحف إلا خير دليل على ذلك. بعد أن لبست العروس قفطان الخريب الثقيل، يسدل عليها من رأسها وشاح أثقل منه يسمى “قصبة بركاتو” و هو “بروكار” مطرز بالصقلي الفاسي، يسدل على جانبي العروس مع “المسيلكة” التي عن طريقها تستطيع النكافة إظهار مدى إتقانها “للكسوة د الجوهر”. فهاته المسيلكة عبارة عن ثوب أبيض مطرز من الجوانب، مرفق بأخر أحمر يجب أن تأتي بشكل متواز مع قصبة بركاتو، بحيث يمكن الرؤية تحت كل هذا قفطان الخريب بتزييناته. بعد كل هذا تلبس الأكمام المسماة “كمام المانوص” وتثبت جيدا قبل أن تعود النكافة إلى الرأس من جديد، هذه المرة لتبدأ بتركيب التاج و تثبيته مع باقي القطع، قبل أن تسدل “ازراير الجوهر” مع “النواسي المشبك” الذي يكون قرب التاج و ينسدل إلى جبين العروس. القلادات لا توضع على العنق مباشرة بل توضع على الصدرية المسماة “بسيطة”، وهي مزينة بالذهب أيضا ولا يبقى بجيد العروسة سوى اللبة القلادة الجميلة المرصعة بالحجر الكريم اليشب أو مدجات د الجوهر. أحياناً توضع اللبة مكان خيط الروح، أو يزين الجبين بالطابع الفاسي، كما نشير أنه سابقاً كانت العادة أن يسدل خمار شفاف على وجه العروس. يتطلب إعداد كسوة الجوهر وقتا طويلا من طرف النكافة، كما أنه يتطلب جهداً جهيداً من طرف العروسة التي تتحمل ثقل كل هاته الملابس، وقبل هؤلاء كيف لنا أن ننسى جهد “الدراز” الذي يتطلب منه إعداد متر من الخريب يوماً كاملاً، فما بالك بتفصيلة كاملة. كما يبرز دور الصائغين جلياً خلال رحلة إعداد الكسوة، وهم صانعو المجوهرات والحلي الثمينة التي تشكل جزءً لا يتجزأ من التراث الفاسي.