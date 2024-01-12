طيارو خطوط بروكسيل الجوية يخوضون إضرابا لمدة 24 ساعة

هبة بريس _ وكالات

قرر طيارو شركة الطيران البلجيكية بروكسيل إيرلاينز خوض إضراب مفاجئ لمدة 24 ساعة صباح السبت بسبب خلاف مع الإدارة بشأن التعويضات.

وذكرت نقابة (Setca/BBTK) أن هذا الإضراب، الذي سيبدأ يوم السبت 13 يناير على الساعة الخامسة صباحا، جاء بسبب “السلوك غير المقبول للإدارة” فيما يتعلق بـ “خطة الكافتيريا”، وهي سلسلة من المزايا الإضافية التي يتلقاها الطيارون بالإضافة إلى أجورهم العادية.

وترفض الإدارة فهرسة خطة الكافتيريا، مما يقلل فعليا من القوة الشرائية للطيارين، كما تقول النقابة، مشيرة إلى أن الإدارة وعدت بتطبيق الفهرسة بعد أن حكم القاضي لصالح النقابات، لكنها أعلنت في النهاية أنها ستستأنف القرار.

في المقابل، قامت خطوط بروكسيل الجوية بتشكيل فريق عمل مسؤول عن تقييم تأثير الإضراب وعواقبه على الركاب، حسبما قالت المتحدثة باسمها جويل نييب.

وأكدت أن ” الإضراب ليس حلا للصراع. بل على العكس من ذلك، فهو له تأثير سلبي على شركتنا ويؤثر على الاستثمارات المستقبلية. ندعو النقابات إلى الانضمام إلينا حول الطاولة لمواصلة المناقشات وتجنب الأضرار التي يمكن تجنبها في خطوط بروكسيل الجوية”.

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