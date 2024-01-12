ميناء الناظور .. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري بنسبة 3 بالمائة

2024-01-12 / 18:54
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هبة بريس الرباط

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، ارتفاعا بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2023، لتبلغ 4.281 طنا مقابل 4.141 طنا في سنة 2022، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات تحسنت بنسبة 12 في المائة لتبلغ 131 مليون درهم، مقارنة بمتم سنة 2022 (859ر106 مليون درهم).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، ارتفعت بنسبة 38 في المائة خلال السنة الماضية، لتبلغ 1.416 طنا، بقيمة قدرها 11,247 مليون درهم، مقابل 10,212 مليون درهم/1.030 طنا، في سنة 2022.

من جهتها، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة في 2023 ليبلغ 1.156 طنا، بمقابل قيمة بأزيد من 26,7 مليون درهم (زائد 25 في المائة)، مقابل 21,382 مليون درهم/1.086 طنا في سنة 2022.

وبخصوص الرخويات، فقد تحسنت الكميات المفرغة بنسبة زائد 12 في المائة إلى 1.162 طنا، بمداخيل بأزيد من 7ر64 مليون درهم (زائد 7 في المائة)، على غرار الكميات المفرغة من القشريات التي ارتفعت بنسبة 38 في المائة إلى 547 طنا، وبمداخيل بأزيد من 28,3 مليون درهم.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 1.350.190 طنا برسم سنة 2023، بانخفاض نسبته 11 في المائة مقارنة بسنة 2022. ومن حيث القيمة، فقد أفرزت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة إلى أزيد من 9,98 مليار درهم.

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