الدكتور خرمودي يوجه رسالة قوية ويوصي المواطنين الاجراءات القانونية لاغلاق الحسابات البنكية الجامدة

مقالات ذات صلة
نائب رئيس جامعة الكرة يشيد بفوزي القجع و يتمنى…
2024-01-12 / 17:55
دموع وانهيار أم المشجع الودادي زكرياء بعد وفاته بسكتة…
2024-01-12 / 12:58
موجز الأخبار من هبة بريس: بطرفاية اعتقال شاب متهم…
2024-01-12 / 11:48
سلطات الدارالبيضاء تهدم بيوتا عشوائية بضريح سيدي عبد الرحمان
2024-01-12 / 11:41
سلطات الدارالبيضاء تهدم بيوتا عشوائية بضريح سيدي عبد الرحمان
2024-01-12 / 11:41
حيدوسة بالدجاج البلدي…تقاليد عريقة تزامنا والسنة الأمازيغية
2024-01-11 / 23:49
” فوضيل” : ما درتش أغنية ” شكرا” باش…
2024-01-11 / 22:02
افتتاح فعاليات المهرجان الدولي لشمال إفريقيا ودول الساحل بفاس
2024-01-11 / 21:54
“محاولة تجسس على تدريبات المنتخب الجزائري” تثير سخرية النشطاء
2024-01-11 / 20:51
قيادات حزب الاستقلال تستحضر إسهامات الحركة الوطنية وتستعرض منجزات…
2024-01-11 / 19:06