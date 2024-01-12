بسبب “العتبة”…آيت طالب مطلوب بالبرلمان

هبة بريس _ الرباط

وجه الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” سؤالاً شفوياً لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة الصعوبات التي طرحتها عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأشار الفريق أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يهدف إلى تحسين الوضعية المعيشية للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس، أو التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، من خلال تلقيها لدعم اجتماعي مباشر بدورية شهرية لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، وذلك بعد استيفائها لمجموعة من الشروط.

وأكد أن الشروط المطلوبة لللاستفادة من الحماية الاجتماعية تسببت في حرمان العديد من المواطنين المستحقين من الدعم الاجتماعي المباشر.

وسجل الفريق أن الشروط المطلوبة، ومن ضمنها الاستجابة للعتبة على أساس التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد، يطرح صعوبات عديدة، حيث نجد مثلا أرملة أو مسنة تعيش بمفردها، أو شخص مسن يعيش مع زوجته بدون أن يتوفرا على دخل، مما يجعل المؤشر مرتفعا أثناء تسجيلهم في السجل الاجتماعي الموحد، أو شخصين لا يخول لهما الاستفادة من الدعم الاجتماعي الموحد ونظام التغطية الصحية، رغم أنهما غير قادرين على توفير القوت اليومي ولا مورد رزق لهما.

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