رسمية النصيري في “الكان” غير قابلة للنقاش لهذه الأسباب

ينتظر أن يعتمد الناخب الوطني وليد الركراكي على يوسف النصيري، مهاجم وهداف إشبيلية الإسباني كأساسي في مباريات كأس أمم أفريقيا.

وأصبحت رسمية يوسف النصيري في تشكيلة المنتخب الوطني غير قابلة للنقاش، على ظل المستويات المميزة التي يبصم عليها هذا الموسم مع اشبيلية حيث سجل 5 أهداف في الدوري الإسباني وهدف واحد في كأس ملك إسبانيا وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

كما سجل النصيري هدفين في المباراة التحضيرية لأسود الأطلس ضد سيراليون، أمس الخميس، مؤكدا بذلك جاهزيته لقيادة هجوم المنتخب الوطني في “الكان”.

من جهة أخرى، يعتبر يوسف النصيري اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل مع المنتخب الوطني المغربي في ثلاث نسخ مختلفة من كأس أمم أفريقيا.

وقد أصبحت رسمية يوسف النصيري بذلك غير قابلة للنقاش في “الكان”، حيث سيكون هو الخيار الأول للناخب الوطني وليد الركراكي في مباريات هذه البطولة القارية.

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