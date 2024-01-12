كأس أفريقيا.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

كأس أفريقيا.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

2024-01-12 / 16:42
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يستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كأس أمم أفريقيا بمواجهة نظيره التنزاني، لحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وستقام المباراة يوم الأربعاء القادم (17 يناير) بداية من السادسة مساء بالتوقيت المغربي، على أرضية ملعب لورنت بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

وستكون المباراة منقولة مباشرة على قناة الرياضية الأرضية، إلى جانب قنوات “بي إن سبورتس” المشفرة.

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