“إيكيا” تسحب منتوجا من الأسواق المغربية بسبب مخاطره على المستهلكين

2024-01-12 / 15:41
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

سحبت شركة “إيكيا” إحدى منتوجاتها من مختلف فضاءات العرض التابعة لها بما فيها المتواجدة في المغرب و ذلك بسبب مخاطر المنتج المحتملة على سلامة المستهلكين.

و في هذا الصدد، دعت شركة “إيكيا” جميع الزبناء الذين سبق لهم واشتروا شاحن ÅSKSTORM 40W USB لون رمادي داكن، رقم المنتج 50461193، إلى التوقف فورا عن استخدامه، والتواصل مع قسم خدمة الزبناء في الشركة لإرجاع المنتج واسترداد ثمنه بالكامل.

و أوضحت الشركة السالفة الذكر أن السلامة ظلت دائما تشكل الأولوية القصوى بالنسبة لها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار سحب شاحن  ÅSKSTORM 40W USB ذي اللون الرمادي الداكن، و ذلك تجنبا لاحتمالية تآكل سلك الشحن مما قد ينتج عنه احتمالية التعرض لحروق أو لشحنة كهربائية.

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