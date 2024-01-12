طنجة.. فرقة محاربة العصابات تعتقل مروج مخدرات قوية بمحطة وقود

2024-01-12 / 15:09
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن طنجة ، ليلة امس الخميس 11 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية.

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم في ترويج المخدرات القوية ليتم توقيفه متن سيارة نفعية باحد محطات التزود بالوقود بشارع الجيش الملكي بطنجة و حجز ما مجموعه 70 لفافة من مخدر الكوكايين علاوة على مبلغ مالي و وهواتف نقالة .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية .

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