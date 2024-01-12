مجموعة فنادق عالمية تفتتح أفخم فندق لها بالقارة الإفريقية في مراكش

2024-01-12 / 17:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

افتتحت مجموعة سلسلة فنادق “حياة” واحدا من أفخم فنادقها و الأول من نوعه بالمغرب و بالضبط بمدينة مراكش.

و في هذا الصدد، أعلنت سلسلة فنادق حياة Hyatt عن افتتاح أول فندق بالمغرب من علامتها Park Hyatt بمراكش.

و قررت المجموعة التي يوجد مقرها الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية التوسع قي السوق الإفريقية من خلال الاسثتمار في المغرب، حيث سينضم إلى فندق Park Hyatt زنجبار وفندق Park Hyatt جوهانسبرج الذي سيفتتح قريبا.

و يقع فندق بارك حياة Park Hyatt مراكش على بعد حوالي 15 كيلومترًا من المدينة القديمة في مراكش، ويمتد على مساحة 7.5 هكتار، كما يضم 208 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى 45 فيلا خاصة.

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