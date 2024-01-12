مديرية التحكيم تكشف حقيقة حرمان الوداد من “ضربة جزاء” أمام المغرب الفاسي

مديرية التحكيم تكشف حقيقة حرمان الوداد من “ضربة جزاء” أمام المغرب الفاسي

2024-01-12 / 12:57
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كشفت مديرية التحكيم حقيقة حرمان فريق الوداد الرياضي من ضربة جزاء خلال مباراته ضد المغرب الفاسي، أمس الخميس، ضمن مؤجل الجولة 12 من البطولة الإحترافية.

وفي هذا الصدد، قال بوشعيب لحرش، عضو مديرية التحكيم في تصريح له: “لقد كانت هناك ركلة حرة لفريق الوداد، وقد أعطت خلال تنفيذها وجود المهاجم صامبو في حالة التسلل”.

وأضاف: “عندما لعبت الكرة، استفاد المهاجم من تموضعه ولعب الكرة وتنافس عليها مع أحد لاعبي المغرب الفاسي الذي سقط أرضا على الكرة قبل أن تلمسه في يده”.

وتابع: “البروتوكول يفرض على غرفة الفيديو مراجعة الحالة بسبب الاشتباك، الذي تبين من خلاله وجود لمسة يد للاعب المغرب الفاسي بعد سقوطه العرضي”.

واستطرد قائلا: “لكن لوائح وتوصيات فيفا لا تعتبر هذه اللمسة خطأ ولا يعلن فيها عن ضربة جزاء، كما أن لاعب الماص حاول إبعاد يده”.

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