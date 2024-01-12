جرادة.. صديقي يدشن ويطلق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

هبة بريس - وجدة

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، يوم الجمعة 12 يناير الجاري، بزيارة ميدانية إلى إقليم جرادة بجهة الشرق تهم تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية و القروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مرفوقا بعامل إقليم جرادة ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وبالجماعة الترابية تيولي، اطلع الوزير على برنامج تهيئة المسالك القروية بإقليم جرادة للفترة 2023 – 2024. يشمل هذا البرنامج تهيئة 25,8 كلم من المسالك القروية باستثمار قدره حوالي 35 مليون درهم.

وبهذه المناسبة، أعطى الوزير الانطلاقة لأشغال بناء 9,3 كلم من المسالك القروية بدوار الرحامنة بالجماعة الترابية تيولي. باستثمار قدره 5,11 مليون درهم، سيمكن المشروع من فك العزلة عن 650 فلاح بصفة مباشرة وعن جميع ساكنة الدواوير المجاورة بصفة غير مباشرة.

وبالجماعة الترابية لعوينات، اطلع الوزير على برنامج تهيئة المراعي للفترة 2023- 2024. باستثمار إجمالي قدره 17,4 مليون درهم، يشمل برنامج تهيئة المراعي لسنة 2024 غرس شجيرات علفية على مساحة 600 هكتار، وخدمة الأرض على مساحة 600 هكتار وإنشاء 3 مآوي للقطيع، وخلق 5 نقط ماء بالإضافة إلى تهيئة 10 نقط ماء بنظام الضخ بالطاقة الشمسية. سيمكن هذا البرنامج من تهيئة واستصلاح الأراضي الرعوية وتوفير وحدات علفية إضافية والمحافظة على الماء والتربة. كما سيمكن من تحسين دخل المربين وخلق فرص الشغل بالإقليم.

كما قام الوزير بالجماعة الترابية عين بني مطهر، بتدشين مركز جديد للتلقيح الاصطناعي وبيوتكنولوجيات توالد الأغنام والماعز. بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليون درهم، سيمكن المركز من تطوير البذور من أفضل فحول الأغنام والماعز من أجل تحسين القدرة الإنتاجية للحيوانات ومردودية القطعان. كما سيساهم في الحفاظ على سلالة بني كيل وتحسين الأداء الجيني للسلالة.

ويهدف إنشاء هذا المركز إلى تطوير و نشر التقدم الوراثي ودعم نظام اختيار الأغنام و ضمان التباين الجيني والسماح بإنشاء بنك البذور عن طريق الحفظ بالتبريد، و السماح بتصدير البذور، بالإضافة إلى تقديم الدعم للبحث و التطوير.

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