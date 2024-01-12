سعيدة شرف:” عييت من هذا الملف لي القضاء قال فيه كلمته”

القسم الفني: هبة بريس

استنكرت الفنانة سعيدة شرف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، هجوم رواد منصات التواصل الاجتماعي عليها بعد الندوة التي نظمتها و أطلقت عليها ندوة “الحقيقة الصادمة”.

وكتبت الفنانة ذاتها تدوينة مطولة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي:لمن لازال يتسائل من هو حمزة مون بيبي اخبركم ان حمزة مون بيبي ليس بشخص له هوية اسم و لقب و عنوان و بطاقة تعريف بل هو حساب افتراضي أنشأه مجموعة من الاشخاص لتصفية الحسابات الشخصية و المس بالحياة الخاصة للاشخاص قصد التشهير بهم و ساعدوا في انتشاره بدعمهم له و تشجيعهم و الاشادة بافعاله هذا ليس كلامي بل ما توصلت له تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة..القضائية”.

وواصلت قائلة:”و أحيطكم علما أن كل الأشخاص المتورطون في هاد الملف المشؤوم قد ادانهم القضاء بنفس التهمة و هي المشاركة لانهم مشاركون في نفس الجرم و هو التشهير بالحياة الخاصة للضحايا عبر حساب واحد اطلقو عليه اسم حمزة مون بيبي”.

واسترسلت قائلة:”لم أكن يوما أتمنى أن أكون ضحية في ملف مشؤوم و جريمة افتراضية شنيعة تمس عرض و شرف مواطنون مغاربة بالمغرب وخارجه، بلد الشهامة والرجولة بلد الاصل بلد العز والنخوة بلد العادات والتقاليد بلاد الصغير كيحشم من الكبير، ماشي بلاد التشويه و الترهيب والتخويف والحكرة ونتخبا و وراء حساب باش ندمروا اي واحد اختلفنا معاه عيب و عار و حشومة”.

وأردفت قائلة:”و ما يحز فالنفس انه انا ضحية حساب لجأت الى القضاء كاي مواطنة مغربية لينصفني و كنلقى راسي بعد ما طالبت بحقي امام المحاكم ها انا كنتحاكم من الطرف الاخر في محكمة مواقع التواصل الاجتماعي و کنتلام فقط لاني درت توجه حضاري و هو اللجوء الى القضاء”.

وأضافت :”لماذا مصادرة حقي في التشكي هل هو ترهيب واش دابا لي تظلم غدي يولي يخاف يمشي يشكي ؟؟ انا من حقي نشكي ادا تضررت والقضاء يبرأك او يدينك وكيبق ليك الحق اذا تبرأتي تدعيني بالوشاية الكاذبة والمطالبة بالتعويض ولكن القضاء ادانك ابتدائيا واستنافيا وايدات الحكم محكمة النقض لا يمكن لهاد الدرجة التقاضي كلهم غالطين”.

وتابعت :”ترك الطرف الاخر افعاله الاجرامية المثبتة في حقه بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و يلومني على شكايتي بينما التشكي هو حق اصيل لكل مواطن بموجب القانون والدستور”.

وواصلت :”شكرا لقضاء بلدي لي انصف كل ضحايا الملف لي مشاو للقضاء و حتى الضحايا لي ما مشاوش لاسباب خاصه بهم و عانوا فصمت و هما كثار و شحال من واحد كيشكرني فالخاص لانه كنهضر بلسانهم عشنا نفس المعاناه والارهاب النفسي والاهانة و الخوض فالحياة الخاصة و تشويه السمعة”.

واختتمت قائلة:”كنشكر القضاء المغربي النزيه لي قال كلمته بناء على ادله دامغة وليس شهادة الزور كما يدعون و اخيرا حتى انا انسانة و عييت من هاد الملف لي القضاء قال فيه كلمته و اليوم غدي يكون اخر نهار نفتح فيه هاد الموضوع ادا خلاوني فحالي طبعا”.

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