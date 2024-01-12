“فيفا” يمنع 12 فريقا مغربيا من التعاقدات بسبب النزاعات

“فيفا” يمنع 12 فريقا مغربيا من التعاقدات بسبب النزاعات

2024-01-12 / 11:24
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قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منع 12 فريقا مغربيا من التعاقدات بسبب النزاعات.

وتشمل القائمة السوداء 8 أندية من القسم الأول وهي الوداد الرياضي، شباب المحمدية، الرجاء الرياضي، أولمبيك أسفي، مولودية وجدة، المغرب الفاسي، اتحاد طنجة، حسنية أكادير.

إلى جانب 4 أندية من القسم الثاني وهي سريع واد زم، رجاء بني ملال، شباب قصبة تادلة والدفاع الحسني الجديدي.

وستكون الأندية المذكورة ملزمة بتسديد مبالغ النزاعات المحكوم فيها ضدها أمام لاعبيها ومدربيها السابقين من أجل السماح لها بإجراء تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

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