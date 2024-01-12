مشروع للتنسيق الصناعي والتجاري في أفريقيا بين المغرب و الهند

2024-01-12 / 13:49
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وقع المغرب و الهند اتفاقيات تهم مشروعا للتنسيق الصناعي والتجاري في أفريقيا، و ذلك على هامش القمة العالمية للمستثمرين التي احتضنتها الهند.

و تأتي اتفاقية المشروع المغربي الهندي في ظل العلاقة الاقتصادية المهمة التي تجمع البلدين و كذا في ظل التكامل التجاري الذي يفتح المجال أمام فرص استثنائية ومفيدة لجميع الأطراف.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة الثنائية بين المغرب و الهند انتقل من 1,2 مليار دولار سنة 2015 إلى حوالي 4,3 ملايير دولار سنة 2022، فيما يبلغ عدد الشركات الهندية المستقرة حاليا بالمغرب 45 شركة، مقابل 13 سنة 2015.

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