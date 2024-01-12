مكناس.. إيقاف شخصين وحجز 1500 قرص مهلوس

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من حجز 1500 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى مدينة مكناس، مباشرة بعد وصول أحدهما على متن سيارة خفيفة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، ومحاولة تسليمه شحنة المخدرات للموقوف الثاني.

وأضاف أن عملية الضبط والتفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على 1500 قرص إكستازي مهلوس و14 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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