اختلاسات مالية و تبديد أموال عمومية تجر وزيرا سابقا للمتابعة القضائية

2024-01-12 / 11:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال عناصرها بالرباط تحقيقات قضائية بخصوص قضية اختلاسات مالية و تبديد أموال عمومية.

و في هذا الصدد، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها مع محمد زيان الوزير السابق و شخصيات أخرى ضمن الحزب المغربي الليبرالي بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية و اختلاسات مالية.

الوزير الأسبق محمد زيان و المعنقل حاليا بسجن تيفلت في قضية سابقة، تم التحقيق معه بخصوص تحويلات مالية مشبوهة من حسابات الحزب المتحصلة من الدعم العمومي لحسابه البنكي الشخصي و كذا تحويلات لعدد من أفراد أسرته و لأفراد من الحزب دون تقديم وثائق و أدلة تثبت أسباب التحويلات و غيرها من الأمور التي تبحث فيها الشرطة القضائية و التي قد تطيل مقام زيان خلف القضبان.

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