اختلاسات مالية و تبديد أموال عمومية تجر وزيرا سابقا للمتابعة القضائية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال عناصرها بالرباط تحقيقات قضائية بخصوص قضية اختلاسات مالية و تبديد أموال عمومية.
و في هذا الصدد، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها مع محمد زيان الوزير السابق و شخصيات أخرى ضمن الحزب المغربي الليبرالي بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية و اختلاسات مالية.
الوزير الأسبق محمد زيان و المعنقل حاليا بسجن تيفلت في قضية سابقة، تم التحقيق معه بخصوص تحويلات مالية مشبوهة من حسابات الحزب المتحصلة من الدعم العمومي لحسابه البنكي الشخصي و كذا تحويلات لعدد من أفراد أسرته و لأفراد من الحزب دون تقديم وثائق و أدلة تثبت أسباب التحويلات و غيرها من الأمور التي تبحث فيها الشرطة القضائية و التي قد تطيل مقام زيان خلف القضبان.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
كل الشكر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية
كل الشكر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مجهوداتهم
تبديد أموال عمومية راه عليها الحبس هاذي
محمد زيان غير صالح للسلطة و التسيير