النصيري يستهدف كسر رقم أحمد فرس في كأس أمم أفريقيا

يستهدف الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني كسر رقم الأسطورة المغربية أحمد فرس في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ويتصدر أحمد فرس قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا بعدما سجل 6 أهداف في نسختي 1972 و1976.

ويحتل يوسف النصيري المركز الثاني برصيد 4 أهداف سجلها في نسخ 2017 و2019 و2021.

ويطمح النصيري للوصول إلى رقم أحمد فرس خلال النسخة الحالية وتجاوزه ليصبح الهداف التاريخي لأسود الأطلس في “الكان”.

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