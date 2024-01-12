النصيري يستهدف كسر رقم أحمد فرس في كأس أمم أفريقيا

النصيري يستهدف كسر رقم أحمد فرس في كأس أمم أفريقيا

2024-01-12 / 10:24
0

يستهدف الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني كسر رقم الأسطورة المغربية أحمد فرس في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ويتصدر أحمد فرس قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا بعدما سجل 6 أهداف في نسختي 1972 و1976.

ويحتل يوسف النصيري المركز الثاني برصيد 4 أهداف سجلها في نسخ 2017 و2019 و2021.

ويطمح النصيري للوصول إلى رقم أحمد فرس خلال النسخة الحالية وتجاوزه ليصبح الهداف التاريخي لأسود الأطلس في “الكان”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of قطر ولبنان يلتقيان اليوم في افتتاح كأس أمم آسيا

قطر ولبنان يلتقيان اليوم في افتتاح كأس أمم آسيا

2024-01-12 / 09:28
Photo of عبد السلام وادو يخوض تجربة تدريبية جديدة في القارة الأفريقية

عبد السلام وادو يخوض تجربة تدريبية جديدة في القارة…

2024-01-12 / 09:09
Photo of برشلونة يتجاوز أوساسونا ويضرب موعدا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني

برشلونة يتجاوز أوساسونا ويضرب موعدا مع الريال في نهائي…

2024-01-11 / 22:03
Photo of وفاة مشجع بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة الوداد ضد المغرب الفاسي

وفاة مشجع بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة الوداد…

2024-01-11 / 20:35
Photo of اتحاد طنجة يستغني عن خدمات مدربه عمر نجحي

اتحاد طنجة يستغني عن خدمات مدربه عمر نجحي

2024-01-11 / 20:13
Photo of البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يتعادل مع المغرب الفاسي

البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يتعادل مع المغرب الفاسي

2024-01-11 / 20:02
Photo of المنتخب الوطني يفوز على سيراليون في مباراة ودية استعدادا للكان

المنتخب الوطني يفوز على سيراليون في مباراة ودية استعدادا…

2024-01-11 / 18:27
Photo of منتخب غامبيا يهدد بالإنسحاب من كأس أمم أفريقيا

منتخب غامبيا يهدد بالإنسحاب من كأس أمم أفريقيا

2024-01-11 / 17:36
Photo of أوناحي يسخر من المنتخب المصري قبل إنطلاق “الكان”

أوناحي يسخر من المنتخب المصري قبل إنطلاق “الكان”

2024-01-11 / 16:10
Photo of رسميا.. إتحاد طنجة ينفصل عن المدرب عمر نجحي

رسميا.. إتحاد طنجة ينفصل عن المدرب عمر نجحي

2024-01-11 / 15:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق