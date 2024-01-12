بنك المغرب يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 200 درهم للتداول

2024-01-12 / 10:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بداية من اليوم، سيتم طرح ورقة نقدية جديدة في السوق المالية المغربية َفق ما أعلنه بنك المغرب.

و في هذا الصدد، أعلن بنك المغرب طرح ورقة بنكية جديدة من فئة 200 درهم للتداول، ابتداء من اليوم الجمعة 12 يناير 2024، بالتزامن مع تخليد الذكرى الثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وذلك فـي إطار إصدار السلسلة الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية.

وأفاد بنك المغرب أن الورقة البنكية الجديدة تسلط الضوء على التطور الاقتصادي والصناعي المحرز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتجسد التصاميم المختارة تيمات البنية التحتية والصناعة والتطور.

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