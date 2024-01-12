قطر ولبنان يلتقيان اليوم في افتتاح كأس أمم آسيا

يقص منتخبا قطر ولبنان شريط بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم عندما يلتقيان مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل في مباراة افتتاح البطولة الكروية الأهم في القارة الصفراء.

يدخل المنتخب القطري اللقاء وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور بوجود أكثر من 80 ألف متفرج في مدرجات ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويسعى “العنابي” أيضا إلى انطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 وتحقيق فوز يعزز فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجيكستان والصين.

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