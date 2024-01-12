المغرب ينضم إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

2024-01-12 / 09:18
5
هبة بريس

انضمت المملكة المغربية، أمس الخميس، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة التي تضم أيضا الإمارات والأردن ومصر والبحرين.

وجاء انضمام المغرب خلال فعاليات الاجتماع الرابع لـ “لجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي هذا الصدد، أكد بيان وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، على أن انضمام المغرب يعد إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.

هذا ويذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة جرى إطلاقها في العاصمة الإماراتية أبوظبي في ماي 2022 لتشكل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 200 درهم للتداول

بنك المغرب يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 200…

2024-01-12 / 10:36
Photo of مطار محمد الخامس .. تعبئة لاحتواء اضطرابات تسليم الأمتعة

مطار محمد الخامس .. تعبئة لاحتواء اضطرابات تسليم الأمتعة

2024-01-11 / 18:19
Photo of معادن المغرب تغري عددا من الشركات العربية في اجتماع السعودية التشاوري

معادن المغرب تغري عددا من الشركات العربية في اجتماع…

2024-01-11 / 13:52
Photo of يهم الجالية.. عملاق النقل البحري بالدانمارك يسثتمر في المغرب

يهم الجالية.. عملاق النقل البحري بالدانمارك يسثتمر في المغرب

2024-01-11 / 12:21
Photo of عجز الميزانية والمديونية في 2024 .. توقعات مندوبية التخطيط

عجز الميزانية والمديونية في 2024 .. توقعات مندوبية التخطيط

2024-01-10 / 18:08
Photo of وزارة الاقتصاد و المالية تحدد أسعار هوامش الربح القصوى لبيع السكر

وزارة الاقتصاد و المالية تحدد أسعار هوامش الربح القصوى…

2024-01-10 / 17:30
Photo of بسبب مقاطعتها.. القيمة السوقية لأسهم “ماكدونالدز” تتراجع بشكل ملحوظ

بسبب مقاطعتها.. القيمة السوقية لأسهم “ماكدونالدز” تتراجع بشكل ملحوظ

2024-01-10 / 16:11
Photo of مشروع ضخم لتحويل مخلفات “أزورا” إلى أسمدة بأكادير و الداخلة

مشروع ضخم لتحويل مخلفات “أزورا” إلى أسمدة بأكادير و…

2024-01-10 / 13:05
Photo of وقف دعم استيراد اللحوم الحمراء يدفع المهنيين لرفع سعر البيع للعموم

وقف دعم استيراد اللحوم الحمراء يدفع المهنيين لرفع سعر…

2024-01-10 / 12:40
Photo of رفع الضريبة على السيارات الاقتصادية بالمغرب من 7 إلى 10 في المئة

رفع الضريبة على السيارات الاقتصادية بالمغرب من 7 إلى…

2024-01-10 / 10:44

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق