المغرب ينضم إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

هبة بريس

انضمت المملكة المغربية، أمس الخميس، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة التي تضم أيضا الإمارات والأردن ومصر والبحرين.

وجاء انضمام المغرب خلال فعاليات الاجتماع الرابع لـ “لجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي هذا الصدد، أكد بيان وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، على أن انضمام المغرب يعد إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.

هذا ويذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة جرى إطلاقها في العاصمة الإماراتية أبوظبي في ماي 2022 لتشكل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات.

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