برشلونة يتجاوز أوساسونا ويضرب موعدا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني

برشلونة يتجاوز أوساسونا ويضرب موعدا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني

2024-01-11 / 22:03
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حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب “الأول بارك” بالمملكة العربية السعودية.

وسجل هدفي برشلونة في المباراة ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقائق 59 و (90+3).

وسيواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل، بعدما تخطى الميرنجي جاره اللدود أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-3).

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