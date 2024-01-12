عبد السلام وادو يخوض تجربة تدريبية جديدة في القارة الأفريقية

أعلن نادي فيتا كلوب الكونغولي تعاقده مع الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي الكونغولي إنه تعاقد مع عبد السلام وادو بشكل رسمي، دون الكشف عن أي تفاصيل حول مدة العقد وراتب المدرب المغربي.

ويأتي تعاقد فيتا كلوب مع عبد السلام وادو بعد الانفصال عن المدرب راؤول شانغو، حيث يعول مسؤولو الفريق الكونغولي على وادو من أجل قيادة الفريق لمنصات التتويج.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp