طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2024-01-12 / 09:06
3
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد نسبيا، والذي سيكون مصحوبا بصقيع محلي فوق المرتفعات و الهضاب العليا، خلال الصباح والليل.

كما ستتشكل كتل ضبابية، عند الصباح والليل، فوق كل من السهول الشمالية، والسواحل الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، في ما ستظل الأجواء مستقرة و صافية إلى قليلة السحب طيلة النهار فوق كافة جهات البلاد.

ويرتقب، كذلك، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة و بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، و الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 06 و 12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا في معظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا شمال طانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اختلاسات مالية و تبديد أموال عمومية تجر وزيرا سابقا للمتابعة القضائية

اختلاسات مالية و تبديد أموال عمومية تجر وزيرا سابقا…

2024-01-12 / 11:55
Photo of وجدة .. جمعيات تنخرط في حملة التحسيس والتوعية بالإقتصاد في استهلاك الماء

وجدة .. جمعيات تنخرط في حملة التحسيس والتوعية بالإقتصاد…

2024-01-12 / 11:37
Photo of مكناس.. إيقاف شخصين وحجز 1500 قرص مهلوس

مكناس.. إيقاف شخصين وحجز 1500 قرص مهلوس

2024-01-12 / 11:14
Photo of شهادة طبية وهمية مقابل 7 آلاف درهما تجر طبيبة للاعتقال بالبيضاء

شهادة طبية وهمية مقابل 7 آلاف درهما تجر طبيبة…

2024-01-12 / 10:10
Photo of طرفاية : اعتقال قا..تل والدته خنقا

طرفاية : اعتقال قا..تل والدته خنقا

2024-01-11 / 22:02
Photo of صديقي يتفقد مزارع تربية الأحياء المائية البحرية بإقليم الناظور

صديقي يتفقد مزارع تربية الأحياء المائية البحرية بإقليم الناظور

2024-01-11 / 21:53
Photo of المغرب الفلاحي … أزمة تصدير وتسويق المنتجات الزراعية تلوح في الأفق

المغرب الفلاحي … أزمة تصدير وتسويق المنتجات الزراعية تلوح…

2024-01-11 / 20:20
Photo of منظمات تندّد بـ “موجة كراهية” تستهدف رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

منظمات تندّد بـ “موجة كراهية” تستهدف رئيس الوزراء الفرنسي…

2024-01-11 / 19:39
Photo of ساكنة أكادير الكبير بدون مياه للشرب و «رامسا» توضح: الإنقطاع خارج عن الإرادة

ساكنة أكادير الكبير بدون مياه للشرب و «رامسا» توضح:…

2024-01-11 / 19:30
Photo of برلمان أبي الجعد …”مجيدي خليفة” أمام رهان كبير

برلمان أبي الجعد …”مجيدي خليفة” أمام رهان كبير

2024-01-11 / 19:03

‫3 تعليقات

  3. نسال الله العلي القدير ان يغيتنا غيتا نافعا ويرحمنا بي رحماته التي وسعت السماوات والارض

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق